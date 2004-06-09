Рерайтінг, копірайтинг, SMM, ведення сторінки в соцмережах

Ласкаво просимо в мій креативний світ! Я спеціалізуюсь на СММ, копірайтингу, рерайтингу та веденні сторінок соцмереж.

Я знаю, що ваш час та гроші дуже цінні, тому я готовий допомогти вам з ефективними та високоякісними рішеннями, які будуть відповідати вашим потребам.

Моя креативність та інноваційний підхід дозволяє мені створювати унікальний та привабливий контент для вашої аудиторії. Мій досвід у написанні та редагуванні текстів різних жанрів, а також знання соціальних мереж, дозволяють мені виконувати роботу швидко та ефективно

Я вмію слухати та реагувати на ваші потреби, а мої навички управління проектами дозволяють мені працювати в команді та самостійно з мінімальним наглядом. Я завжди уважний до деталей та здатний до швидкої адаптації до нових інструментів та технологій. Крім того, мої знання англійської мови на рівні intermediate дозволяють мені працювати з клієнтами з усього світу.

Я працював з декількома компаніями та індивідуальними клієнтами, допомагаючи їм збільшувати свою онлайн-присутність та досягати більшої аудиторії. Я знаю, як створити контент, який буде приваблювати інтерес до вашого бренду та збільшувати його впізнаваність

Я маю досвід роботи з такими соціальними мережами, як Facebook, Instagram, Telegram і знаю, як просувати товар чи послугу вашої цільової аудиторії. Я можу допомогти вам з написанням і редагуванням текстів, які будуть збільшувати ваші продажі та залучати нових клієнтів. Я дотримуюся термінів та готовий виконувати роботу у встановлений вами бюджет.

Крім того, я можу виконувати рерайтинг та копірайтинг, які допоможуть вам збільшити вплив вашого контенту та забезпечити його високу якість. Я завжди дотримуюся термінів та готовий виконувати роботу у встановлений вами бюджет.

Я готовий працювати з вами над будь-яким проектом та забезпечити його успішне виконання. Якщо ви шукаєте фрілансера, який має багатий досвід роботи в соціальних мережах та знання копірайтингу, рерайтингу та ведення сторінок соцмереж, зв'яжіться зі мною вже сьогодні, і ми розпочнемо працювати разом