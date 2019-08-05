IlyaTolkachev

Видеомонтаж. Быстро, качественно, стильно.

Мой сравнительно небольшой опыт стимулирует меня делать свою работу качественнее, выкладываться на полную в каждом проекте.

В любом деле самое главное - начать. Новичку всегда труднее найти клиента, нежели опытному в своем деле человеку. Понимание этого и заставляет меня трудится больше, делать свою работу качественнее и быстрее, удивлять своей целеустремленностью и умением найти общий язык с клиентом.

Монтаж видеороликов любой сложности и направления.