Быстрая, адаптивная, кроссбраузерная, качественная вёрстка сайтов с технологией БЭМ

Главное для меня, чтобы клиент был доволен работой!

Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, JavaScript Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.

(Работаю с хорошим маркетологом, если нужны его услуги, пишите!)

Что вы можете получить от сотрудничества со мной?

-не беру предоплат

-всегда на связи

-всегда доведу дело до конца

-предоставляю отчёты по проделанной работе

Знания:

-HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS(SCSS), Flexbox, Grid Layout, JavaScript,

Чем занимаюсь:

-Чистый, кроссбраузерный, валидный код. Вёрстка по БЭМ

-Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка(flex, grid)

-Вёрстка макетов из PSD, Figma.

-Лёгкая интеграция моего кода в любые CMS системы.

Системы управления контентом:

WordPress, OpenCart ...

Так же могу помочь с установкой сайта на хостинг или проконсультировать Вас.

Схема работы:

Предварительная заявка /// Изучение технического задания /// Окончательная заявка /// Безопасная сделка либо Поэтапная оплата /// Работа /// Отправляю все исходники /// Отзыв

Оплата:

-Карты Visa/MasterCard

-Qiwi кошелёк

-Яндекс Деньги

Для юридических лиц:

-Оформлен как самозанятый, могу выдавать чеки

Связь со мной:

Telegram: 8-919-016-70-64

WhatsApp: 8-919-016-70-64