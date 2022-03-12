Главное для меня, чтобы клиент был доволен работой!
Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, JavaScript Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.
(Работаю с хорошим маркетологом, если нужны его услуги, пишите!)
Что вы можете получить от сотрудничества со мной?
-не беру предоплат
-всегда на связи
-всегда доведу дело до конца
-предоставляю отчёты по проделанной работе
Знания:
-HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS(SCSS), Flexbox, Grid Layout, JavaScript,
Чем занимаюсь:
-Чистый, кроссбраузерный, валидный код. Вёрстка по БЭМ
-Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка(flex, grid)
-Вёрстка макетов из PSD, Figma.
-Лёгкая интеграция моего кода в любые CMS системы.
Системы управления контентом:
WordPress, OpenCart ...
Так же могу помочь с установкой сайта на хостинг или проконсультировать Вас.
Схема работы:
Предварительная заявка /// Изучение технического задания /// Окончательная заявка /// Безопасная сделка либо Поэтапная оплата /// Работа /// Отправляю все исходники /// Отзыв
Оплата:
-Карты Visa/MasterCard
-Qiwi кошелёк
-Яндекс Деньги
Для юридических лиц:
-Оформлен как самозанятый, могу выдавать чеки
Связь со мной:
Telegram: 8-919-016-70-64
WhatsApp: 8-919-016-70-64
Портфолио
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