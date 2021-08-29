IlyaWebdev

HTML- верстка
Качественная адаптивная верстка
ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО
- Высокое качество работы;
- Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );
- Tочное соблюдение сроков;
- Быстрое внесение изменений;
- Поддержка;
- Редизайн.
О РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ:
- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;
- прежде всего качество, скорость на втором плане;
- всегда иду на контакт;
- работаю до последней правки;
- сопровождаю проект даже после его завершения.
- html/css;
- js/jquery;
- flexbox; grid;
- gulp/webpack;
- различные препроцессоры: scss/sass/less/pug;
- wordpress;
- БЭМ.
- Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer(поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex;
- Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;
- Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код;
- Комментарии (при необходимости очень детальные);
- Поддержка стандартов W3C.
- TELEGRAM: @UnscrupulousDeveloper
- GMAIL: [email protected]
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