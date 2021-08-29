IlyaWebdev

Илья IlyaWebdev

 
23 годаБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML- верстка

Качественная адаптивная верстка

ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

  • Высокое качество работы;
  • Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );
  • Tочное соблюдение сроков;
  • Быстрое внесение изменений;
  • Поддержка;
  • Редизайн.

О РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ:

  • тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;
  • прежде всего качество, скорость на втором плане;
  • всегда иду на контакт;
  • работаю до последней правки;
  • сопровождаю проект даже после его завершения.
В МОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВХОДИТ

  • html/css;
  • js/jquery;
  • flexbox; grid;
  • gulp/webpack;
  • различные препроцессоры: scss/sass/less/pug;
  • wordpress;
  • БЭМ.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer(поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex;
  • Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;
  • Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код;
  • Комментарии (при необходимости очень детальные);
  • Поддержка стандартов W3C.
КОНТАКТЫ

ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ
WordPressHTMLCSSjQuerySCSSSASSGulp