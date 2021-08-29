IlyaWebdev

HTML- верстка

Качественная адаптивная верстка

ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

Высокое качество работы;

Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );

Tочное соблюдение сроков;

Быстрое внесение изменений;

Поддержка;

Редизайн.

О РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ:

тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;

прежде всего качество, скорость на втором плане;

всегда иду на контакт;

работаю до последней правки;

сопровождаю проект даже после его завершения.

html/css;

js/jquery;

flexbox; grid;

gulp/webpack;

различные препроцессоры: scss/sass/less/pug;

wordpress;

БЭМ.