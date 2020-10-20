Работа с Excel.
Имею:
Отличное знание и опыт работы с Excel (сложные функции, сводные таблицы). Знание Power Query, Power Pivot.
Знание Power BI.
Знание SQL на уровне написания несложных запросов;
Опыт работы с Olap кубами (optimacros);
Знание и опыт работы с 1C Предприятие 8.2;
Знание и опыт работы с Outlook, Word, Power Point, Photoshop;
Уровень знания английского языка - Intermediate.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Агрегация информации.80 просмотров
- Финансовая модель предприятия, выполненная в Excel154 просмотра
- Расчет товара, к поставке на маркетплейс96 просмотров