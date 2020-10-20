IlyaZaytsev

Илья IlyaZaytsev

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работа с Excel.

Имею:

Отличное знание и опыт работы с Excel (сложные функции, сводные таблицы). Знание Power Query, Power Pivot.

Знание Power BI.

Знание SQL на уровне написания несложных запросов;

Опыт работы с Olap кубами (optimacros);

Знание и опыт работы с 1C Предприятие 8.2;

Знание и опыт работы с Outlook, Word, Power Point, Photoshop;

Уровень знания английского языка - Intermediate.