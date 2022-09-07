Ilya_11_11

Якісна та швидка робота с перекладом та редагування відео/фото
Вітаю , мене звіти Ілля !
Мені 19 років
Я студент
Гарно володію українською/російською/англійською. Можу перекладати , редагувати , оформлювати ваш текст .
Маю навички роботи з відео редагуванням на гарному рівні .
Вам сподобається зі мною працювати )
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Congratulations, Ilya's reports! I am 19 years old I am a student I speak Ukrainian/Russian/English well. I can translate, edit, format your text. I have good video editing skills. You will enjoy working with me)
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Привет , меня зовут Илья
Мне 19 лет
Я студент
Я хорошо владею английским/русским/украинским языками .
Могу переводить , редактировать , оформлять ваш текст .
Имею навивки работы с видео монтажом на хорошо уровне .
Вам понравиться со мной работать)