Ilya_Nesmachnyi

Монтаж видеороликов

Монтажёр с большим потенциалом, имею небольшой опыт, но быстро учусь. Монтирую в DaVinci что угодно: от коротких клипов в ТТ до часовых видео на YouTube.

Имею небольшой авторский стиль, но по вашему желанию, сделаю всё, что вашей душе угодно.

Имею также небольшой опыт в работе с графикой, для этого использую After Effects.

С меня кратчайшие сроки, уважительное общение, а в вас открытое ТЗ, но если не знаете чего точно хотите в конечном результате, будем экспериментировать.