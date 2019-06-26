Ilya_Simanov

Работаю в сфере тестирования более 6 лет.
Тестирование windows приложений (desktop),
Тестирование web приложений,
Тестирование мобильных приложений,
Тестирование web сервисов (REST),
Разработка тестовой документации (все этапы),
Поддержка тестовой документации,
Работа с баг-трекинг системами(Jira,Bugzilla, Mercury),
Проведение различных типов тестирования:
- Функциональное
- Регрессионное,
- Нагрузочное тестирование (Yandex.Tank)
- Smoke Testing
Работа со средствами автоматизации:
- Codeception(PHP)
Работа с базами данных:
- Oracle Database
Работа с средствами виртуализации:
- Oracle VM VirtualBox,
Работа с системой управления базами данных
- Microsoft SQL Server
Работы со средствами мониторинга HTTP-запросов:
-Fiddler
-Charles
Комплект средств разработки:
- Android SDK Manager
Инструменты тестирования API
- Postman