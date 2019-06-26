Ilya_Simanov

Качественное и профессиональное тестирование.

Работаю в сфере тестирования более 6 лет.

Тестирование windows приложений (desktop),

Тестирование web приложений,

Тестирование мобильных приложений,

Тестирование web сервисов (REST),

Разработка тестовой документации (все этапы),

Поддержка тестовой документации,

Работа с баг-трекинг системами(Jira,Bugzilla, Mercury),

Проведение различных типов тестирования:

- Функциональное

- Регрессионное,

- Нагрузочное тестирование (Yandex.Tank)

- Smoke Testing

Работа со средствами автоматизации:

- Codeception(PHP)

Работа с базами данных:

- Oracle Database

Работа с средствами виртуализации:

- Oracle VM VirtualBox,

Работа с системой управления базами данных

- Microsoft SQL Server

Работы со средствами мониторинга HTTP-запросов:

-Fiddler

-Charles

Комплект средств разработки:

- Android SDK Manager

Инструменты тестирования API

- Postman