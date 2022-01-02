Ilya_Strashenko

Адаптивная верстка в срок. С кроссбраузерным валидным кодом.Flexbox,CSS,HTML5,JavaScript.

Моя цель-предоставить качество в срок!

Гарантия на верстку.

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

﻿Со мной удобно работать мне важно чтобы клиент был доволен!

﻿Связь:

﻿Ответственность:

Готов приступить сразу

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроки

Не беру предоплату

всегда на связи

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Технологии:

HTML(HTML5),CSS,Flexbox,БЭМ

﻿Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления:

WordPress,Joomla,Bitrix,OpenCard и так далее.