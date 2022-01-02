Адаптивная верстка в срок. С кроссбраузерным валидным кодом.Flexbox,CSS,HTML5,JavaScript.
Моя цель-предоставить качество в срок!
Гарантия на верстку.В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать мне важно чтобы клиент был доволен!
Связь:
- E-mail:[email protected]
- Телеграм:Ilya_Strashenko
Ответственность:
- Готов приступить сразу
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроки
- Не беру предоплату
- всегда на связи
Технологии:HTML(HTML5),CSS,Flexbox,БЭМ
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления:WordPress,Joomla,Bitrix,OpenCard и так далее.
Действие аккаунта приостановлено!