Ilya_sokolovskiy

Графический дизайн || Дизайн фирменного стиля || Дизайн презентаций

"Здравствуйте.  Нужно придумать уникальный дизайн для вашего бизнеса, чтобы компания запоминалась и приносила деньги, как CoCa-Cola❓❓❓❓.

Я разработал дизайн фирменного стиля для более чем 90 стартапов по всему миру. Мой уникальный метод разработки фирменного стиля и логотипа позволит вам создать единственный в своем роде логотип и фирменный стиль для вашей компании. Что поможет вам сделать money.

Вам нужен уникальный стиль❓.

Напишите мне в личные сообщения и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию  по разработке или редизайну стиля Вашей компании.

Мой опыт в области графического дизайна охватывает множество областей:

1️⃣ Строительная индустрия

2️⃣ Услуги красоты

3️⃣ Бытовые услуги (уборка, шиномонтаж, доставка еды, фитнес-центры)

4️⃣ Интернет-продукты (видеозаставки, обложки журналов, онлайн-школы, интернет-магазины)

5️⃣ дропшиппинг в электронной коммерции

6️⃣ Концерты, мероприятия, развлекательные программы.

✍️Я создавал дизайн логотипов и консультировал по вопросам дизайна такие компании, как:

ASOS| SCHEIN | 5 колес.

В своей работе я всегда исхожу из конечных целей моих клиентов, а большинство из них хотят быть узнаваемыми, чтобы увеличить свою прибыль.

Уже более 55 компаний повысили свою узнаваемость на 27% после разработки фирменного стиля, который я для них создал.

This Здесь вы увидите, что говорят обо мне клиенты:

""Если вы ищете специалиста, который разработает ваш фирменный стиль, то никто не сделает это лучше, чем Илья. Уникальный метод работы с клиентами, делает от А до Я. Что касается дизайна логотипа, Илья делает искусство." (Alex Evans)倫

""Наш руководитель был приятно удивлен тем, как много Илья знает о фирменном стиле и запоминающихся логотипах. Теперь отдел продаж работает легко, ведь мы становимся популярными. "" (Ева Парсон)‍♀️

""Мы работали со многими фрилансерами, и нам очень повезло, что мы нашли Илью, он смог помочь нам с дизайном логотипа, презентацией и фирменным стилем в целом. Илья просто угадывал, что нам нужно" (Джесси Мур)‍聆.

 Еще несколько слов о моих результатах в области графического дизайна:

⚡ Разработал фирменные стили для 90 стартапов в различных областях.

⚡ Более 5 лет опыта работы в графическом дизайне.

⚡ Заработал для своих клиентов более $200 000.

Если у Вас остались вопросы по разработке фирменного стиля и Вы хотите привлечь внимание к своему бизнесу/продукту/мероприятию.

✍️То пишите мне в личные сообщения, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

С уважением, Илья隸‍♂️

Мои навыки:

брендинг

бренд-дизайнер

креативный брендинг

Маркетинг в социальных сетях

Adobe Photoshop

разработка бренда

дизайн бренда

стратегия брендинга креативный дизайн презентаций

Маркетинг в социальных сетях

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Управление социальными сетями

Дизайн логотипа

Дизайн презентаций

Иллюстрация

Креативное письмо

разработка презентаций