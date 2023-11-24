Ilya_sokolovskiy

"Здравствуйте. Нужно придумать уникальный дизайн для вашего бизнеса, чтобы компания запоминалась и приносила деньги, как CoCa-Cola❓❓❓❓.
Я разработал дизайн фирменного стиля для более чем 90 стартапов по всему миру. Мой уникальный метод разработки фирменного стиля и логотипа позволит вам создать единственный в своем роде логотип и фирменный стиль для вашей компании. Что поможет вам сделать money.
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Напишите мне в личные сообщения и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию по разработке или редизайну стиля Вашей компании.
Мой опыт в области графического дизайна охватывает множество областей:
1️⃣ Строительная индустрия
2️⃣ Услуги красоты
3️⃣ Бытовые услуги (уборка, шиномонтаж, доставка еды, фитнес-центры)
4️⃣ Интернет-продукты (видеозаставки, обложки журналов, онлайн-школы, интернет-магазины)
5️⃣ дропшиппинг в электронной коммерции
6️⃣ Концерты, мероприятия, развлекательные программы.
✍️Я создавал дизайн логотипов и консультировал по вопросам дизайна такие компании, как:
ASOS| SCHEIN | 5 колес.
В своей работе я всегда исхожу из конечных целей моих клиентов, а большинство из них хотят быть узнаваемыми, чтобы увеличить свою прибыль.
Уже более 55 компаний повысили свою узнаваемость на 27% после разработки фирменного стиля, который я для них создал.
This Здесь вы увидите, что говорят обо мне клиенты:
""Если вы ищете специалиста, который разработает ваш фирменный стиль, то никто не сделает это лучше, чем Илья. Уникальный метод работы с клиентами, делает от А до Я. Что касается дизайна логотипа, Илья делает искусство." (Alex Evans)倫
""Наш руководитель был приятно удивлен тем, как много Илья знает о фирменном стиле и запоминающихся логотипах. Теперь отдел продаж работает легко, ведь мы становимся популярными. "" (Ева Парсон)♀️
""Мы работали со многими фрилансерами, и нам очень повезло, что мы нашли Илью, он смог помочь нам с дизайном логотипа, презентацией и фирменным стилем в целом. Илья просто угадывал, что нам нужно" (Джесси Мур)聆.
Еще несколько слов о моих результатах в области графического дизайна:
⚡ Разработал фирменные стили для 90 стартапов в различных областях.
⚡ Более 5 лет опыта работы в графическом дизайне.
⚡ Заработал для своих клиентов более $200 000.
Если у Вас остались вопросы по разработке фирменного стиля и Вы хотите привлечь внимание к своему бизнесу/продукту/мероприятию.
✍️То пишите мне в личные сообщения, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
С уважением, Илья隸♂️
Мои навыки:
брендинг
бренд-дизайнер
креативный брендинг
Маркетинг в социальных сетях
Adobe Photoshop
разработка бренда
дизайн бренда
стратегия брендинга креативный дизайн презентаций
Маркетинг в социальных сетях
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Управление социальными сетями
Дизайн логотипа
Дизайн презентаций
Иллюстрация
Креативное письмо
разработка презентаций