Ilyagrigoriev

Илья Григорьев Ilyagrigoriev

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Самый ответственный и дружелюбный разработчик сайтов - Vue/Vuex/HTML5/CSS3/SCSS/Webpack/ES6

Опыт работы более 3 лет

﻿Разработка/доработка сайтов.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @hard_worker_ilya - https://t.me/hard_worker_ilya

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Vue JS.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3/4.
  • LESS/SCSS
  • Webpack
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
JavascriptAndroidHTMLiOSBootstrapSCSSVue.jsGit
Портфолио