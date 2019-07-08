Самый ответственный и дружелюбный разработчик сайтов - Vue/Vuex/HTML5/CSS3/SCSS/Webpack/ES6
Опыт работы более 3 лет
Разработка/доработка сайтов.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @hard_worker_ilya - https://t.me/hard_worker_ilya
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Vue JS.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3/4.
- LESS/SCSS
- Webpack
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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