Ilyamam

Илья Ilyamam

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Комплексное управление интернет-проектами
  • управление командой разработчиков (программисты, дизайнер, seo-специалист, парсер-программист) - разработка и доработка сайтов, SEO-продвижение
  • дизайн сайтов, веб-баннеров
  • поиск и подбор персонала (контент-менеджеров)
  • управление командой контент-менеджеров (постановка задач, контроль, тайминг, оплата работы)
  • прототипирование интерфейсов веб-сайтов в Axure RP Pro
  • наполнение интернет-магазинов (ручной ввод, обмен через 1С, движок HostCMS)
  • наполнение товарной базы в 1С:Предприятие (ввод номенклатуры и прайсов, работа с обработками)
  • взаимодействие с 1С-программистом (постановка задач, тестирование)
  • управление хостингом и доменами (виртуальный, VDS, перенос сайтов, резервное копирование, общение с саппортом, управление доменами в зонах RU, РФ, COM, CN, CO.NZ)