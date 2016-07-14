Комплексное управление интернет-проектами
- управление командой разработчиков (программисты, дизайнер, seo-специалист, парсер-программист) - разработка и доработка сайтов, SEO-продвижение
- дизайн сайтов, веб-баннеров
- поиск и подбор персонала (контент-менеджеров)
- управление командой контент-менеджеров (постановка задач, контроль, тайминг, оплата работы)
- прототипирование интерфейсов веб-сайтов в Axure RP Pro
- наполнение интернет-магазинов (ручной ввод, обмен через 1С, движок HostCMS)
- наполнение товарной базы в 1С:Предприятие (ввод номенклатуры и прайсов, работа с обработками)
- взаимодействие с 1С-программистом (постановка задач, тестирование)
- управление хостингом и доменами (виртуальный, VDS, перенос сайтов, резервное копирование, общение с саппортом, управление доменами в зонах RU, РФ, COM, CN, CO.NZ)
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