Студия 3D графики Илья Муромец

Приветствую, меня зовут Менделев Александр, я профессиональный 3D Аниматор (3D Generalist) из Беларуси. Я создаю 3D Анимации, а также 3D картинки любой сложности. 3D графикой занимаюсь более 10 лет. Имею сертификаты по программам 3Ds Max и Photoshop. Мое портфолио Вы можете посмотреть в моем профиле на этой фрилансерской бирже, а также по ссылке:

https://www.pond5.com/artist/augustinfo#1/2063

Мои навыки:

- 3D Modeling

- 3D Texturing

- 3D Rigging and Skinning

- 3D Animation

- 3D Rendering

- Compositing

Я работаю в следующих программах и плагинах:

- 3Ds Max

- V-Ray

- FumeFX

- RealFlow

- Ozone

- Photoshop

- After Effects

- iClone

Мои приемущества:

- Я очень люблю свою работу и могу работать по 12 часов в день 6 дней в неделю

- Я 3D Аниматор (Генералист), а значит выполняю весь цикл работ от Вашей идеи или задумки до полноценного анимационного ролика или картинки

- Имею высокоскоростной интернет, поэтому быстро обмениваюсь исходниками и всегда на связи

- Надежный исполнитель, не подвожу заказчиков

- Являюсь владельцем студии в которой работают пять человек

Сотрудничайте со мной и Вы не пожалеете. Качество работы и сроки я гарантирую!