Александр Менделев IlyamurometsIlyamuromets
Приветствую, меня зовут Менделев Александр, я профессиональный 3D Аниматор (3D Generalist) из Беларуси. Я создаю 3D Анимации, а также 3D картинки любой сложности. 3D графикой занимаюсь более 10 лет. Имею сертификаты по программам 3Ds Max и Photoshop. Мое портфолио Вы можете посмотреть в моем профиле на этой фрилансерской бирже, а также по ссылке:
https://www.pond5.com/artist/augustinfo#1/2063
Мои навыки:
- 3D Modeling
- 3D Texturing
- 3D Rigging and Skinning
- 3D Animation
- 3D Rendering
- Compositing
Я работаю в следующих программах и плагинах:
- 3Ds Max
- V-Ray
- FumeFX
- RealFlow
- Ozone
- Photoshop
- After Effects
- iClone
Мои приемущества:
- Я очень люблю свою работу и могу работать по 12 часов в день 6 дней в неделю
- Я 3D Аниматор (Генералист), а значит выполняю весь цикл работ от Вашей идеи или задумки до полноценного анимационного ролика или картинки
- Имею высокоскоростной интернет, поэтому быстро обмениваюсь исходниками и всегда на связи
- Надежный исполнитель, не подвожу заказчиков
- Являюсь владельцем студии в которой работают пять человек
Сотрудничайте со мной и Вы не пожалеете. Качество работы и сроки я гарантирую!
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