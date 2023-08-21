Набор текста (Русский и Казахский)

Перепечатка текстов,которая включает в себя отсканированных документов; печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок,аудио,видео и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всё работ в сроки