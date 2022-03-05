Ilyshka004

Илья Ilyshka004

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Информация о себе:

Илья, 22 года.

Занимаюсь разработкой веб-приложений, парсеров, телеграм ботов, написанием микро-скриптов.

Опыт промышленной разработки 3 года.

Мой стек:

1) Хорошие знания в Vue(Vite, VueCLI, vue-router)

2) Хорошие знания в TypeScript & pure JavaScript development;

3) Хорошие знания в RESTful API services integration;

4) Хорошие знания HTML, CSS ,SCSS и UI Development;

5) Скилл модерации в Angular;

6) Опыт работы с WebPack, Babel, ESLint, TSLint, Monorepo(Yarn, WorkSpaces), Bootstrap ,npm, yarn;

7) Общий & полные навыки разработки Python(Flask, FastAPI, Django)

8) Опыт разработки ботов для Телеграмм(Aiogram v2-v3, PyTelegramBotAPI)

9) Опыт написания парсеров(Requests + BeautifulSoup, Scrapy, Selenium)

10) Хорошие знания в SQL, Server database development & architecture;

11) Хорошие знания в ORM frameworks(NHibernate & Enity Framework);

12) Опыт с unit тестами(Jest, Enzyme, Karma), e2e & интегрированные тесты(Cypress);

13) Опыт работы с PostgresDB, MongoDB, SQLite;

14) Наилучшая практика с Git, CI/CD(Teamcity), Jira;

15) Понимание Agile/Scrum;

16) Понимание и знание принципов ООП, архетиктурных шаблонов.

Мой гитхаб - https://github.com/Ilyshkadwaushka

Мой профиль телеграм - https://t.me/dwaushka