Ilyshka004

Илья, 22 года.
Занимаюсь разработкой веб-приложений, парсеров, телеграм ботов, написанием микро-скриптов.
Опыт промышленной разработки 3 года.
Мой стек:
1) Хорошие знания в Vue(Vite, VueCLI, vue-router)
2) Хорошие знания в TypeScript & pure JavaScript development;
3) Хорошие знания в RESTful API services integration;
4) Хорошие знания HTML, CSS ,SCSS и UI Development;
5) Скилл модерации в Angular;
6) Опыт работы с WebPack, Babel, ESLint, TSLint, Monorepo(Yarn, WorkSpaces), Bootstrap ,npm, yarn;
7) Общий & полные навыки разработки Python(Flask, FastAPI, Django)
8) Опыт разработки ботов для Телеграмм(Aiogram v2-v3, PyTelegramBotAPI)
9) Опыт написания парсеров(Requests + BeautifulSoup, Scrapy, Selenium)
10) Хорошие знания в SQL, Server database development & architecture;
11) Хорошие знания в ORM frameworks(NHibernate & Enity Framework);
12) Опыт с unit тестами(Jest, Enzyme, Karma), e2e & интегрированные тесты(Cypress);
13) Опыт работы с PostgresDB, MongoDB, SQLite;
14) Наилучшая практика с Git, CI/CD(Teamcity), Jira;
15) Понимание Agile/Scrum;
16) Понимание и знание принципов ООП, архетиктурных шаблонов.
Мой гитхаб - https://github.com/Ilyshkadwaushka
Мой профиль телеграм - https://t.me/dwaushka