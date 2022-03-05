Ilyshka004

Информация о себе: Илья, 22 года. Занимаюсь разработкой веб-приложений, парсеров, телеграм ботов, написанием микро-скриптов. Опыт промышленной разработки 3 года. Мой стек: 1) Хорошие знания в Vue(Vite, VueCLI, vue-router) 2) Хорошие знания в TypeScript & pure JavaScript development; 3) Хорошие знания в RESTful API services integration; 4) Хорошие знания HTML, CSS ,SCSS и UI Development; 5) Скилл модерации в Angular; 6) Опыт работы с WebPack, Babel, ESLint, TSLint, Monorepo(Yarn, WorkSpaces), Bootstrap ,npm, yarn; 7) Общий & полные навыки разработки Python(Flask, FastAPI, Django) 8) Опыт разработки ботов для Телеграмм(Aiogram v2-v3, PyTelegramBotAPI) 9) Опыт написания парсеров(Requests + BeautifulSoup, Scrapy, Selenium) 10) Хорошие знания в SQL, Server database development & architecture; 11) Хорошие знания в ORM frameworks(NHibernate & Enity Framework); 12) Опыт с unit тестами(Jest, Enzyme, Karma), e2e & интегрированные тесты(Cypress); 13) Опыт работы с PostgresDB, MongoDB, SQLite; 14) Наилучшая практика с Git, CI/CD(Teamcity), Jira; 15) Понимание Agile/Scrum; 16) Понимание и знание принципов ООП, архетиктурных шаблонов. Мой гитхаб - https://github.com/Ilyshkadwaushka Мой профиль телеграм - https://t.me/dwaushka

Я против войны в Украине !