Молодой, перспективный и ответственный. Я- все, что вам нужно:)

Добрый день, меня зовут Литвиненко Илья.

Мне 17 лет и я занимаюсь графическим дизайном. Разработка логотипов, дизайнов, баннеров, визиток и всего прочего:)

Все разработки, выполняю в соответствии с основной концепцией работы. Дизайны обычно яркие, красивые, но дастаточно простые и удобные в восприятии.