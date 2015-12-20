Ilyshka29ru

Илья Литвиненко Ilyshka29ru

 
25 летРоссия/Северодвинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Молодой, перспективный и ответственный. Я- все, что вам нужно:)

Добрый день, меня зовут Литвиненко Илья.

Мне 17 лет и я занимаюсь графическим дизайном. Разработка логотипов, дизайнов, баннеров, визиток и всего прочего:)

Все разработки, выполняю в соответствии с основной концепцией работы. Дизайны обычно яркие, красивые, но дастаточно простые и удобные в восприятии. 

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