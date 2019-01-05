Добрый день!

Получила два высших образования. Первое по специальности Художник- искусствовед, второе юридическое.

Хорошо владею Excel, Word и вообще Microsoft Ofice, для меня не проблема. 1С, CRM и любые другие внутренние корпоративные программы, для меня не составит труда разобраться и выполнить работу любой сложности.

Конечно же я рисую, пишу картины маслом, знаю и легко разбираюсь в законодательстве.

Занималась международной логистикой и 10 лет отработала у крупного официального дилера (прошла путь от делопроизводителя, менеджера по продаже автомобилей корпоративным клиентам, до менеджера по поддержке продаж)

Сейчас изучаю CSS, HTML, JavaScript, что бы в будущем стать front-end разработчиком.

Я творческая, исполнительная, ответственная.

То чего я не знаю или еще не умею, пойму, разберусь и сделаю.

Разносторонне развита и начитана от научных книг Ричарда Ферле "Эректус бродит между нами" до "Божественной Комедии" Данте Алигьери.

На "Weblancer" я новенькая, но не слабенькая!

До встречи, уважаемые заказчики!