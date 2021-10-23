Graphic design/copyright

Давайте знакомиться! Меня зовут Александра. Я окончила университет и имею образование по направлению рекламы и связи с общественностью.

Работаю в графических редакторах семейства Adobe. Занимаюсь созданием баннеров для социальных сетей, постеров, макетов для полиграфической продукции (визитки, лифлеты, листовки и т.д.). Изучала основы композиции, зрительного восприятия, колористику и типографику.