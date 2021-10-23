Im_Sh

Александра Im_Sh

 
27 летРоссия/Сергиев Посад
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Graphic design/copyright

Давайте знакомиться! Меня зовут Александра. Я окончила университет и имею образование по направлению рекламы и связи с общественностью.

  • Работаю в графических редакторах семейства Adobe. Занимаюсь созданием баннеров для социальных сетей, постеров, макетов для полиграфической продукции (визитки, лифлеты, листовки и т.д.). Изучала основы композиции, зрительного восприятия, колористику и типографику.
  • Последний год работала на бирже копирайтинга. Имею опыт написания коммерческих и информационных статей с уникальностью 95-100%. Со всей ответственностью помогу Вам создать уникальный и интересный текстовый продукт в кратчайшие сроки.