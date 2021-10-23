Graphic design/copyright
Давайте знакомиться! Меня зовут Александра. Я окончила университет и имею образование по направлению рекламы и связи с общественностью.
- Работаю в графических редакторах семейства Adobe. Занимаюсь созданием баннеров для социальных сетей, постеров, макетов для полиграфической продукции (визитки, лифлеты, листовки и т.д.). Изучала основы композиции, зрительного восприятия, колористику и типографику.
- Последний год работала на бирже копирайтинга. Имею опыт написания коммерческих и информационных статей с уникальностью 95-100%. Со всей ответственностью помогу Вам создать уникальный и интересный текстовый продукт в кратчайшие сроки.
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