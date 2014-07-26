Цель:

Программирование веб-приложений, модулей, разработка интернет-магазинов, сайтов компаний, SEO, Постоянные и разовые проекты. Сотрудничаю с агентствами и студиями. Только удаленно.

Ключевая информация:

• Основной профиль - разработка сервисных сайтов и приложений, опыт создания "больших" проектов (порталы, финансовые, Forex).

• Разработка типовых сайтов (сайт компании, интернет-магазин и т.п.)

• Программирование веб-приложений, роботов, сервисов (сбор и выгрузка информации, парсинг, рассылки, интеграция с соц.сетями, API веб-сервисов)

• Сайты "под ключ" - дизайнер, верстальщик, аниматор.

• Копирайтинг/Рерайтинг.

• Технологии: PHP, JavaScript, JavaScript/JQuery/AJAX, MySQL, CSS3, HTML5, UNIX/Linux, subversion, git.

• Платформы: Yii Framework, Opencart, MODx, Twitter Bootstrap, 1C-Битрикс, Drupal, Joomla.

• Опыт веб-разработок с 2004 года, многолетний опыт создания сложных сайтов и веб-приложений, разрабатывал практически любые виды проектов.

• SEO оптимизация сайтов и продвижение в поисковых системах

• Навыки работы с Google Analytics, Яндекс.Метрика;

• Наполнение сайтов информацией (возможны фотоуслуги по предметной фотосъемке, интерьерной фотосъемке, портретной фотосъемке и т.д.)

• веб-маркетинг

Александр

+38 (050) 022 21 40

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