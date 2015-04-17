Универсальный специалист

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Большое вступление:

В режиме удаленной работы я нахожусь уже более, чем пол года. За это время перепробовала много различных разовых проектов, устраивалась в парочку компаний на постоянную основу, перепробовала несколько разных вакансий на себе и пришла к выводу, что наиболее близкими моему сердцу и душе являются вакансии, связанные с наполнением сайтов, редактированием фото и статей, исправлением ошибок, и тестированием на юзабельность.

Знаю, что в сфере удаленной работы есть некоторые проблемы, как в таковой, и всегда их учитываю как те нюансы, о которых нельзя забывать. Например: ежедневно выполняю отчетность в свободной форме или в форме файлов .excel, или .doc, как того пожелает работодатель. В прочем, могу и не ежедневно. Так же стараюсь выполнять работу настолько добросовестно и качественно, насколько это делал бы сотрудник, если бы за его спиной стоял начальник и наблюдал за ним. Я не привыкла делать что-то "на отстань", если я берусь за что-то - я доведу это до ума, главное, чтобы это точно так же хорошо отражалось и на заработной плате(если зар.плата фиксированная, а не от выработки, то качество моей работы не страдает, ведь если я работаю в компании - то я уже согласилась на такую оплату своего труда).

Но так же, помимо проблем со стороны сотрудника, в сфере удаленной работы есть и проблемы, которые встречаются со стороны работодателя. Например: проблематичность с удаленным обучением или повышением квалификации. Да, именно поэтому очень многие работодатели ищут именно тех специалистов, которые уже обучены, уже имеют опыт, и уже понимают о чем конкретно речь, чтобы не парить себе мозги и не пытаться через скайпы, ютубы, ссылки и прочее донести до нового сотрудника то, что он должен понимать. Я же со своей стороны отношусь к этому с полнейшим пониманием. Наверное, из-за того, что сама уже обучала людей в удаленной форме, и знаю, как тяжело бывает объяснить человеку то, что он должен сделать, если он этого никак не может понять.

Маленькое вступление:

У меня уже есть определенный опыт работы в реальных и серьезных проектах на удаленке, но, к сожалению, это были не те вакансии, которые были мне близкими по душе. Сейчас я в поисках работы, желательно на постоянной основе, которая будет связана с контентом сайта и его тестированием. Опыт работы контент-менеджером в компаниях у меня был малый, видела несколько разных CSM систем, в которых и работала, видела и авторские написанные, а не на популярных движках, но не могу похвастаться большим стажем работы с этим. Однако в свое время держала собственный сайт, над которым работала, и в целом сайтами и их структурой интересуюсь еще со школьных лет, как только интернет провели. Первый сайт был на всем известном ucoz'е, позже ради любопытства стала пробовать другие бесплатные движки, смотрела видео, читала статьи, и в целом большинство из них мне уже интуитивно понятны и просты.

Что значит вот тот весь текст выше?

Я ищу работу. Я хочу работать. Я умею работать. Я хочу развиваться. И я хочу стать тем сотрудником, о котором вы скажете: «Черт возьми, как хорошо, что она нам попалась!». И я ищу те компании, о которых я смогу сказать так же.