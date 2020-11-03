Imauto_2017

Анна Карнаушенко Imauto_2017

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Макет для сертификата
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
С Сергеем работать одно удовольствие. Сотрудничаю с ним уже не первый раз. Работу выполняет качественно, быстро. Всегда на связи. Принимает любые предложения, доработки. Результатом и ценой всегда довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
Наклейка на шампанское
Анна очень положительный заказчик. Работа проходит гладко, приятное общение, всегда на связи. Буду рад новым проектам!
Сергей – это человек, с которым хочется работать снова и снова. Если вы обратились к нему, можете быть уверены, что получите отличный результат. Макеты интересные, всегда предлагает несколько вариантов. По сроку - всё отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
10 баллов
4 года назад
Календарь-домик с перекидными листами
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Благодарю Сергея за прекрасную работу! Сделано в стиле нашей компании. Спасибо за точность, понимание, старание. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создать макет обложки для блокнота формат А5
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Работа Сергея понравилась, предложил несколько вариантов. Оригинальный в дизайне, четко исполняет поставленную задачу. Рекомендую!
Ответный отзыв