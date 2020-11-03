Imauto_2017

Необходимо разработать несколько вариантов макета для сертификата формата А4. Логотип компании предоставлен. Цветовые пожелания: желтый и желто-черный. Информация для макета будет предоставлена.
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Необходимо разработать несколько вариантов макета для сертификата формата А4. Логотип компании предоставлен. Цветовые пожелания: желтый и желто-черный. Информация для макета будет предоставлена.
Подробности в личку
Требуется разработать макет календаря. Подробности в личку.
Минимализм Надпись вверху блокнота -АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ логотип - по центру, можно "прикрутить болтами", сделать объемным Слоган - Своим клиентам рекомендуем лучшее! Исполнение в цветовой гамме -белый или ...