Я - рерайтер! "И что только ни делает с человеком природа". Доверьтесь мне. Я превращу самые скучные слова в магические заклинания.

Я новичок в сфере рерайтинга. Образование высшее техническое. Основная специальность - технолог пищевых производств, биотехнолог, проектировщик. Быстро ориентируюсь в любой тематике. Более 20 лет занимаюсь рерайтингом чужих научных трудов. Хорошо знакома с технической терминологией. Владею литературным арго.

Телефон +380978239584

e-mail: [email protected]