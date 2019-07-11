Imbirina

Елена Imbirina

 
58 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Я - рерайтер! "И что только ни делает с человеком природа". Доверьтесь мне. Я превращу самые скучные слова в магические заклинания.

Я  новичок в сфере рерайтинга. Образование высшее  техническое. Основная специальность - технолог пищевых производств, биотехнолог, проектировщик. Быстро ориентируюсь в любой тематике. Более 20 лет занимаюсь рерайтингом чужих научных трудов. Хорошо знакома с технической терминологией. Владею литературным арго. 

Телефон +380978239584

e-mail: [email protected]

Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
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