Я - рерайтер! "И что только ни делает с человеком природа". Доверьтесь мне. Я превращу самые скучные слова в магические заклинания.
Я новичок в сфере рерайтинга. Образование высшее техническое. Основная специальность - технолог пищевых производств, биотехнолог, проектировщик. Быстро ориентируюсь в любой тематике. Более 20 лет занимаюсь рерайтингом чужих научных трудов. Хорошо знакома с технической терминологией. Владею литературным арго.
Телефон +380978239584
e-mail: [email protected]
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#375