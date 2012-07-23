Нужна красивая презентация по этим продуктам, без цен. Задача показать как вариант корпоративного подарка c их логотипом. Также возможность создать из этих продуктов набор в красивой подарочной упаковке. Фото подарочной упаковки могу поискать или из ...
- Дизайн продукции7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо составить векторный макет из файлов-пазлов, чтобы в итоге получилось как на картинках во вложении. Формат на груди/спине 30*40 см, макет для вышивки и цифровой печати. Векторные макеты https://yadi.sk/d/6qaBiNZ7fTvpE Цена ваша. Срок 28-29 марта.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен "карандашный эффект" отрисовки, как на картинке, в 4 цвета, впоследствии с макета будут выводиться пленки (раскладывать по цветам), желательно сразу сгруппировать элементы одного цвета. Отрисовать до 16.30ч. сегодня. Предлагайте ценуЛоготипы и Знаки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
СРОЧНО!! Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw до 14 версии включительно), шрифты НЕ в кривых, а вложенным файлом: надпись: Афон и славянский мир Белград 11 - 15 мая 2013 г. (нужно подобрать подходящий шрифт). круглый логотип ...Завершен11 лет назад
Есть основа макета - файл по ссылке http://files.mail.ru/A056D8E349DE48FAB9981320C451438A Необходимо довести до единой концепции кружку к 23 февраля. Как вариант, можно добавить ленту на автомобиль с надписью 23 февраля (чтобы получилась красивая корпоративная подарочная кружка к 23 ...Завершен11 лет назад
Вложением растровый исходник, нужно отрисовать в кривых (Corel Draw до 14 версии). Цвета по СМУК с градиентами, если они есть в исходном файле; диаметр герба на выходе 20 мм. По возможности, сегодня нужно.Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть растр-исходник логотипа в не очень хорошем качестве, нужно сделать в векторе и расположить на платке 60*60 см (квадрат) в виде ПРЯМОЙ непрерывной цепочки из логотипов наискосок, на светло-зеленом фоне (не кислотно-ядовитый). Пример другого похожего ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть исходник в растре, нужен векторный логотип в .cdr. Готовность сегодня до 17.00.Завершен11 лет назад