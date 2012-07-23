Imhomy

Юлия Imhomy

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

ICQ 402-101-386

  • Презентация по товару

    Нужна красивая презентация по этим продуктам, без цен. Задача показать как вариант корпоративного подарка c их логотипом. Также возможность создать из этих продуктов набор в красивой подарочной упаковке. Фото подарочной упаковки могу поискать или из ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить из пазлов макет для нанесения на футболку

    Необходимо составить векторный макет из файлов-пазлов, чтобы в итоге получилось как на картинках во вложении. Формат на груди/спине 30*40 см, макет для вышивки и цифровой печати. Векторные макеты https://yadi.sk/d/6qaBiNZ7fTvpE Цена ваша. Срок 28-29 марта.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать картинку в вектор

    Нужен "карандашный эффект" отрисовки, как на картинке, в 4 цвета, впоследствии с макета будут выводиться пленки (раскладывать по цветам), желательно сразу сгруппировать элементы одного цвета. Отрисовать до 16.30ч. сегодня. Предлагайте цену

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка в вектор логотипа

    СРОЧНО!! Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw до 14 версии включительно), шрифты НЕ в кривых, а вложенным файлом: надпись: Афон и славянский мир Белград 11 - 15 мая 2013 г. (нужно подобрать подходящий шрифт). круглый логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 23 февраля - доработка макета на кружку

    Есть основа макета - файл по ссылке http://files.mail.ru/A056D8E349DE48FAB9981320C451438A Необходимо довести до единой концепции кружку к 23 февраля. Как вариант, можно добавить ленту на автомобиль с надписью 23 февраля (чтобы получилась красивая корпоративная подарочная кружка к 23 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оперативно отрисовать герб в векторе

    Вложением растровый исходник, нужно отрисовать в кривых (Corel Draw до 14 версии). Цвета по СМУК с градиентами, если они есть в исходном файле; диаметр герба на выходе 20 мм. По возможности, сегодня нужно.

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать макет платка в векторе

    Есть растр-исходник логотипа в не очень хорошем качестве, нужно сделать в векторе и расположить на платке 60*60 см (квадрат) в виде ПРЯМОЙ непрерывной цепочки из логотипов наискосок, на светло-зеленом фоне (не кислотно-ядовитый). Пример другого похожего ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ola_M
Ольга 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Отрисовка в вектор логотипа
Отличный заказчик. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо Ольге за оперативное и качественное выполнение проекта. С удовольствием будем обращаться еще!
Ответный отзыв
husu1988
35 летАзербайджан
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
11 лет назад
23 февраля - доработка макета на кружку
Надёжный и ответственный заказчик, очень интересный проект, быстрая оплата — доволен совместной работой на все 100! Рекомендую всем!
Спасибо Гусейну за отличную и оперативную работу! Ответственный исполнитель, с удовольствием продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать макет платка в векторе
Все четко, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, оплата вовремя и в полном обьеме.
Спасибо Виталию за оперативную и качественную отрисовку макета! Сработано отлично.
Ответный отзыв
gd-art
Шерзод 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Отрисовка векторного логотипа
Все прошло на Ура! Юлия очень адекватный заказчик. четкое задание, оплата произведена 120% СПАСИБО! Рекомендую! +
Шерзод профессионально, качественно и очень оперативно выполнил задание. Спасибо! Готовые макеты по собственной инициативе предоставил в нескольких форматах и версиях программ. Было очень приятно сотрудничать, еще не раз обращусь. Рекомендую как отличного специалиста!
Ответный отзыв