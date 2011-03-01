РЕРАЙТИНГ!Качественно,недорого. сделайте ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.
Уважаемые заказчики!
Разрешите представиться, Анна-начинающий ФРИЛАНСЕР.Специализируюсь на РЕРАЙТЕ, но также готова попробовать себя и в КОПИРАЙТИНГЕ.
Прекрасно владею литературным языком, высокая грамотность,эрудированна,богатый словарный запас, уверенна в себе, креативна, находчива, любознательна.
ХОЧУ, УМЕЮ, БУДУ РАБОТАТЬ!
*ГАРАНТИРУЮ выполнение работы в срок (ответственность, трудолюбие)
* УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ,творческий подход, креативность, грамотность.
* ВОЗМОЖНЫ также переводы с английского и немецкого языков.
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