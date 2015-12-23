Immaginator

SMM вконтакте+ : профессионально, качественно, быстро.

Привет!

Целевая аудитория для Вашего проекта - это минимальный рекламный бюджет и максимальная прибыль.

Поиск качественной целевой аудитории вконтакте. Упакованной в удобные файлы, готовые для мгновенного запуска рекламной кампании.

Сортировка по: региону, городу, полу, возрасту, интересам, семейному положению, открытым стенам, нахождению в онлайне, использованию мобильных приложений, друзья друзей.

Хотите угнать посетителей из группы конкурентов?

Подробная статистика всех живых посетителей:

- vk id - 100% попадпние;

- телефоны, профили твиттера, инстанрамма, фейсбука - по наличию в профиле.

Что ещё:

- поиск групп и пабликов по ключевым словам;

- конвертация групп и пабликов из текстового в цифровой id;

- выборка активной аудитории - сделавшей лайки и репосты в группе.

- вики меню (дизайн, вёрстка, копирайт, графика);

- оптимизация групп для поиска вк.

Консультации по скайпу и почте.

Не нашли то, что Вам нужно - спросите напрямую!

skype: help_seven_links

почта: [email protected]

С уважением, АС.