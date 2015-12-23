Immaginator

Привет!
Целевая аудитория для Вашего проекта - это минимальный рекламный бюджет и максимальная прибыль.
Поиск качественной целевой аудитории вконтакте. Упакованной в удобные файлы, готовые для мгновенного запуска рекламной кампании.
Сортировка по: региону, городу, полу, возрасту, интересам, семейному положению, открытым стенам, нахождению в онлайне, использованию мобильных приложений, друзья друзей.
Хотите угнать посетителей из группы конкурентов?
Подробная статистика всех живых посетителей:
- vk id - 100% попадпние;
- телефоны, профили твиттера, инстанрамма, фейсбука - по наличию в профиле.
Что ещё:
- поиск групп и пабликов по ключевым словам;
- конвертация групп и пабликов из текстового в цифровой id;
- выборка активной аудитории - сделавшей лайки и репосты в группе.
- вики меню (дизайн, вёрстка, копирайт, графика);
- оптимизация групп для поиска вк.
Консультации по скайпу и почте.
Не нашли то, что Вам нужно - спросите напрямую!
skype: help_seven_links
почта: [email protected]
С уважением, АС.