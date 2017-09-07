Перевод текстов с английского языка на любую тематику

Здравствуйте! Я специализируюсь на переводах с английского языка (уровень Proficiency). Могу переводить тексты на любую тематику, имею сравнительный опыт работы в этой области, поскольку являюсь студенткой МГУ им. Ломоносова и моя учебная деятельность тесно связана с языками. Касаемо личных качеств, могу утверждать, что соблюдаю требования, отношусь к работе отвественно и конечно, делаю ее в срок!

С нетерпением жду сотрудничества :)