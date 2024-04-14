Власниця компанії Immido

Послуги які надає компанія Immido:

1. Аутсорс персоналу:

Рекрутинг, масовий підбір, підбір персоналу зі знанням іноземної мови.

2. Аутсорсинговий відділ контролю якості:

Виявлення рівня задоволеності клієнтів, виявлення рівня задоволеності співробітників, оцінка роботи співробітників.

3. Аутсорсинговий відділ збору та обробки баз даних:

Збір бази даних, актуалізація бази даних, очищення баз даних, ведення даних з деталізацією,категоризацією та модерацією контенту.

Сайт компанії: https://www.immido.co/

Пошта: [email protected]

Телефон: 0800750040