Власниця компанії Immido
Послуги які надає компанія Immido:
1. Аутсорс персоналу:
Рекрутинг, масовий підбір, підбір персоналу зі знанням іноземної мови.
2. Аутсорсинговий відділ контролю якості:
Виявлення рівня задоволеності клієнтів, виявлення рівня задоволеності співробітників, оцінка роботи співробітників.
3. Аутсорсинговий відділ збору та обробки баз даних:
Збір бази даних, актуалізація бази даних, очищення баз даних, ведення даних з деталізацією,категоризацією та модерацією контенту.
Сайт компанії: https://www.immido.co/
Пошта: [email protected]
Телефон: 0800750040
Портфолио
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