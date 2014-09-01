Immodare

Елизавета Уткина Immodare

 
32 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Основныенавыки Знание ПК (Word, Powerpoint,Excel), разговорныйфранцузский, пользователь интернета, знание основ растениеводства и агрономии,

переводчик в сфере профессиональной деятельности (агрономия, агробиотехнология,

генетика и селекция)

Квалификации:01.09.2014 -30.06-2018 – прошла профессиональную переподготовку по

программе  «Переводчик (французскийязык)»

Сборникнаучных статей по материалам четвертой международной научно-практической

конференции «Современная парадигма научного знания: актуальность и

перспективы»: Польза органического лавандового мыла для кожи смешанного типа:

психофизиологические аспекты, Москва, 13 апреля 2016 года, с.24

Личныекачества: Добросовестно относится к выполнению задач, трудолюбива, отзывчива.

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