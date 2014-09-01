Основныенавыки Знание ПК (Word, Powerpoint,Excel), разговорныйфранцузский, пользователь интернета, знание основ растениеводства и агрономии,
переводчик в сфере профессиональной деятельности (агрономия, агробиотехнология,
генетика и селекция)
Квалификации:01.09.2014 -30.06-2018 – прошла профессиональную переподготовку по
программе «Переводчик (французскийязык)»
Сборникнаучных статей по материалам четвертой международной научно-практической
конференции «Современная парадигма научного знания: актуальность и
перспективы»: Польза органического лавандового мыла для кожи смешанного типа:
психофизиологические аспекты, Москва, 13 апреля 2016 года, с.24
Личныекачества: Добросовестно относится к выполнению задач, трудолюбива, отзывчива.
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