🧑🏻💻 Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном 👩🏻💻 SMM-продвижение

Sam Agency

100% выполнение работы в срок !

Учитываем ваши просьбы и пожелания.

С нами удобно работать и нам важно чтобы клиент остался доволен!

Изготовление сайтов разбивается на несколько этапов:

Проектируем макет сайта - оформляем внешний вид (дизайн) графических элементов в цветах и в стиле Вашей компании; На данном этапе Вы сможете увидеть, как будет выглядеть проект еще до того, как он будет готов и при необходимости внести правки.

Корректируем Ваши пожелания и утверждаем дизайн;

Переносим макет дизайна в веб-формат, разрабатываем frontend модули, тестируем адаптивность для мобильных устройств;

Подключаем систему управления, которая поможет Вам в дальнейшем легко добавлять и редактировать информацию на сайте.