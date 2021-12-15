Imnotsam

Семен Imnotsam

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#129489;&#127995;&#128187; Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном &#128105;&#127995;&#128187; SMM-продвижение

Sam Agency

100% выполнение работы в срок !

Учитываем ваши просьбы и пожелания.

С нами удобно работать и нам важно чтобы клиент остался доволен!

Изготовление сайтов разбивается на несколько этапов:

  • Проектируем макет сайта - оформляем внешний вид (дизайн) графических элементов в цветах и в стиле Вашей компании; На данном этапе Вы сможете увидеть, как будет выглядеть проект еще до того, как он будет готов и при необходимости внести правки.
  • Корректируем Ваши пожелания и утверждаем дизайн;
  • Переносим макет дизайна в веб-формат, разрабатываем frontend модули, тестируем адаптивность для мобильных устройств;
  • Подключаем систему управления, которая поможет Вам в дальнейшем легко добавлять и редактировать информацию на сайте.
SMM:

  • Анализ рынка, аудитории и конкурентов;
  • Разработка стратегий по продвижению в сети;
  • Создание и развитие профилей/групп в соцсетях;
  • Генерация и оформление контента: текст, фото, видео инфографика и прочее;
  • Привлечение подписчиков, увеличении аудитории;
  • Формирование и повышение лояльности к бренду;
  • Коммуникация с подписчиками;
  • Мониторинг эффективности продвижения страниц.