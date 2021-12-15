🧑🏻💻 Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном 👩🏻💻 SMM-продвижение
Sam Agency
100% выполнение работы в срок !
Учитываем ваши просьбы и пожелания.
С нами удобно работать и нам важно чтобы клиент остался доволен!
Изготовление сайтов разбивается на несколько этапов:
- Проектируем макет сайта - оформляем внешний вид (дизайн) графических элементов в цветах и в стиле Вашей компании; На данном этапе Вы сможете увидеть, как будет выглядеть проект еще до того, как он будет готов и при необходимости внести правки.
- Корректируем Ваши пожелания и утверждаем дизайн;
- Переносим макет дизайна в веб-формат, разрабатываем frontend модули, тестируем адаптивность для мобильных устройств;
- Подключаем систему управления, которая поможет Вам в дальнейшем легко добавлять и редактировать информацию на сайте.
- Анализ рынка, аудитории и конкурентов;
- Разработка стратегий по продвижению в сети;
- Создание и развитие профилей/групп в соцсетях;
- Генерация и оформление контента: текст, фото, видео инфографика и прочее;
- Привлечение подписчиков, увеличении аудитории;
- Формирование и повышение лояльности к бренду;
- Коммуникация с подписчиками;
- Мониторинг эффективности продвижения страниц.