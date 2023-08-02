Imp_Comment

Программист Python

Здравствуйте, меня зовут Александр.

Больше года занимаюсь разработкой на python. В основном это Телеграм боты на асинхронной библиотеке aiogram, парсеры и скрипты для автоматизации андроид приложений.



Постоянно читаю профильную литературу, статьи и блоги других программистов. Повышаю копилку теоретических знаний подкрепляя их практикой. Постоянно учусь и развиваюсь.

Есть портфолио из коммерческих и не коммерческих проектов



Стек:

Python3

MySQL

PostgresSQL

Docker

Git

Rest API



Frameworks:

Aiogram

AsyncIO

Telethon

BeautifulSoap

Selenium

Request

AndroidViewClient

PyTest

Psycopg2

SQL Alchemy



Прочее:

Bitrix24 API