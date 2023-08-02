Imp_Comment

Программист Python
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Больше года занимаюсь разработкой на python. В основном это Телеграм боты на асинхронной библиотеке aiogram, парсеры и скрипты для автоматизации андроид приложений.
Постоянно читаю профильную литературу, статьи и блоги других программистов. Повышаю копилку теоретических знаний подкрепляя их практикой. Постоянно учусь и развиваюсь.
Есть портфолио из коммерческих и не коммерческих проектов
Стек:
Python3
MySQL
PostgresSQL
Docker
Git
Rest API
Frameworks:
Aiogram
AsyncIO
Telethon
BeautifulSoap
Selenium
Request
AndroidViewClient
PyTest
Psycopg2
SQL Alchemy
Прочее:
Bitrix24 API
Я против войны в Украине!