Приветствую! Вкратце о себе и внушительно о hard skill'ах.
Меня зовут Ярослав. Мне 20 лет, проживаю в Украине, а именно - город Киев.
Чем я могу быть полезен именно тебе? - Аббревиатура 3-х букв: SMM.
Любая тема инстаграм-маркетинга и не только, выбирай:
- Создание поверхностной стратегии продвижения вашей коммерции или личного бренда в Инстаграм;
- Оформление вашего Инстаграм-аккаунта (шапка профиля, дизайн аватарки/рубрик highlights, наполнение);
- Создание индивидуальной контент-стратегии для вашей коммерции или личного бренда в Инстаграм;
- Создание ТЗ или плана сьёмок контента в профиль;
- Создание/редактирование фото/видео-контента на уровне среднего дизайна;
- Копирайт текстов разных типов: продающие, вовлекающие, информационные и т.д;
- Создание контент-плана по постингу, соответственно, вашего контента;
- Постинг контента в инстаграм-аккаунт и еженедельная аналитика результатов + план улучшения по контенту каждые 3 недели.
Конечно же, маркетингом всё не ограничивается - ситуативно способен разобраться в предоставлении качественного результата по услугам, которые не требуют сверхвысокой компетенции.
Думаю, мы сможем сработаться. :)
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Информация будет дополняться по мере приобретения новых hard skill'ов.