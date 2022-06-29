Дефолтный SMM или человек креатива?

Приветствую! Вкратце о себе и внушительно о hard skill'ах.

Меня зовут Ярослав. Мне 20 лет, проживаю в Украине, а именно - город Киев.

Чем я могу быть полезен именно тебе? - Аббревиатура 3-х букв: SMM.

Любая тема инстаграм-маркетинга и не только, выбирай:

- Создание поверхностной стратегии продвижения вашей коммерции или личного бренда в Инстаграм;

- Оформление вашего Инстаграм-аккаунта (шапка профиля, дизайн аватарки/рубрик highlights, наполнение);

- Создание индивидуальной контент-стратегии для вашей коммерции или личного бренда в Инстаграм;

- Создание ТЗ или плана сьёмок контента в профиль;

- Создание/редактирование фото/видео-контента на уровне среднего дизайна;

- Копирайт текстов разных типов: продающие, вовлекающие, информационные и т.д;

- Создание контент-плана по постингу, соответственно, вашего контента;

- Постинг контента в инстаграм-аккаунт и еженедельная аналитика результатов + план улучшения по контенту каждые 3 недели.

Конечно же, маркетингом всё не ограничивается - ситуативно способен разобраться в предоставлении качественного результата по услугам, которые не требуют сверхвысокой компетенции.

Думаю, мы сможем сработаться. :)

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Информация будет дополняться по мере приобретения новых hard skill'ов.