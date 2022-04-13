👋 Всем привет!

Я - представитель компании "Импульс-Маркетинг".

Наша компания оказывает услуги:

— веб-разработка, от ее создания до продвижения;

— логотип / гайдлайн / фирменный стиль / брендбук;

— полиграфический дизайн.

Опыт работы в сфере digital - 10 лет.

Каждого своего клиента мы готовы вести до результата – увеличения прибыли. Иногда результат достигается уже в первый месяц сотрудничества, иногда мы идём к нему целый год. Гарантировать достижение всех поставленных целей нам позволяют:

ОПЫТ - мы хорошо понимаем какие цели реальны и не обещаем результатов, которых не смогли бы достигнуть.

ОТЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ – в Импульс–Маркетинг трудятся профессионалы в сфере традиционного маркетинга, онлайн-маркетинга, IT, дизайна - таким образом все задачи Заказчика решаются в комплексе, с использованием всех возможных инструментов увеличения прибыли.

Оплата:

— Безналичный расчёт ИП / ООО.

— Прямая оплата ( Visa / MasterCard).

— Безопасная Сделка.

📞 Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Телефон / Телеграмм / WhatsApp : +7 917 990 4999