👋 Всем привет!
Я - представитель компании "Импульс-Маркетинг".
Наша компания оказывает услуги:
— веб-разработка, от ее создания до продвижения;
— логотип / гайдлайн / фирменный стиль / брендбук;
— полиграфический дизайн.
Опыт работы в сфере digital - 10 лет.
Каждого своего клиента мы готовы вести до результата – увеличения прибыли. Иногда результат достигается уже в первый месяц сотрудничества, иногда мы идём к нему целый год. Гарантировать достижение всех поставленных целей нам позволяют:
ОПЫТ - мы хорошо понимаем какие цели реальны и не обещаем результатов, которых не смогли бы достигнуть.
ОТЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ – в Импульс–Маркетинг трудятся профессионалы в сфере традиционного маркетинга, онлайн-маркетинга, IT, дизайна - таким образом все задачи Заказчика решаются в комплексе, с использованием всех возможных инструментов увеличения прибыли.
Оплата:
— Безналичный расчёт ИП / ООО.
— Прямая оплата ( Visa / MasterCard).
— Безопасная Сделка.
📞 Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Телефон / Телеграмм / WhatsApp : +7 917 990 4999
Портфолио
- Разработка сайта для компании «Капитал»21 просмотр
- Разработка сайта для компании «Greenway»27 просмотров
- Разработка логотипа VALDA19 просмотров
- Разработка сайта для компании «Navicon»29 просмотров
- Фирменный стиль для центра безопасности20 просмотров
- Фирменный стиль для компании «Энергообеспечение»24 просмотра
- Фирменный стиль для BrandMix9 просмотров
- Фирменный стиль для студии массажа «LOTUS»18 просмотров
- Фирменный стиль E-okna19 просмотров
- Логотип для BLACK MOON14 просмотров
- Разработка фирменного стиля для студии «Pin UP»22 просмотра
- Фирменный стиль АСПЕКТ12 просмотров