Архитектор дизайнер. Опыт работы 16 лет
Архитектор дизайнер. Опыт работы в проектных организациях и дизайн бюро. Выполняю работы по проектированию разного уровня сложности: от градостроительных объектов, проектов жилых домов, коттеджей, дизайна интерьеров до 3D визуализаций и макетирования. Владение пакетом программ: 3Ds Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Archicad, Autocad, Corel Draw. Учебные заведения:
Алтайский Государственный Технический Университет
Строительный Факультет, дизайн архитектурной среды
Год окончания: 2005
Знание языков
Английский — средний
Водительское удостоверение — Есть
Свой транспорт — Легковое авто
Гражданство — Россия
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Портфолио
- Схема застройки жилого микрорайона22 просмотра
- Схема застройки жилого микрорайона.21 просмотр
- Объёмно-планировочное решение деревянного дома5 просмотров
- Дизайн интерьера квартиры10 просмотров