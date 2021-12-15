Архитектор дизайнер. Опыт работы 16 лет

Архитектор дизайнер. Опыт работы в проектных организациях и дизайн бюро. Выполняю работы по проектированию разного уровня сложности: от градостроительных объектов, проектов жилых домов, коттеджей, дизайна интерьеров до 3D визуализаций и макетирования. Владение пакетом программ: 3Ds Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Archicad, Autocad, Corel Draw. Учебные заведения:

Алтайский Государственный Технический Университет

Строительный Факультет, дизайн архитектурной среды

Год окончания: 2005

Знание языков

Английский — средний

Водительское удостоверение — Есть

Свой транспорт — Легковое авто

Гражданство — Россия