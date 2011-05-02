• Ретуширование фотографий:
- ретушь,
- ретушь старых фотографий,
- цветокоррекция,
- коллажирование,
- обтравка,
- работа с черно-белым изображением,
- обработка фотографий для интернета.
• Полиграфия:
- цветокоррекция,
- полиграфический дизайн.
• Рисунки и иллюстрации
• Хенд-мейд
Знания программ: Adobe PhotoShop, Adobe Indesign, Lightroom.
Работаю по предоплате.
Оплата безналом в Яндекc.Деньги или WebMoney.
Контакты:
Связаться со мной можно через - ЛС
e-mail: [email protected]
icq: 309421941
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