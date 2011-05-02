• Ретуширование фотографий:

- ретушь,

- ретушь старых фотографий,

- цветокоррекция,

- коллажирование,

- обтравка,

- работа с черно-белым изображением,

- обработка фотографий для интернета.

• Полиграфия:

- цветокоррекция,

- полиграфический дизайн.

• Рисунки и иллюстрации

• Хенд-мейд

Знания программ: Adobe PhotoShop, Adobe Indesign, Lightroom.

Работаю по предоплате.

Оплата безналом в Яндекc.Деньги или WebMoney.

Контакты:

Связаться со мной можно через - ЛС

e-mail: [email protected]

icq: 309421941