Дизайн сайтов, логотипов, фирм. стилей, html-верстка
Всегда работаю на результат, рабочий день не нормированный от 8 часов в сутки, выходных, как таковых, нет.
Работаю в:
Adobe Photoshop - 3,5 года
Adobe Illustrator - 3 года
Dreamveawer - 1 год (могу и в блокноте верстать ручками).
Adobe Flash - 2 мес.
О цене и сроках по договоренности (много не требую), реально оцениваю работу.
Обращайтесь!
Фотосъемка
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от $10
от 1 дня
#998
Фирменный стиль
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от $20
от 1 дня
#1020
Наружная реклама
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от $30
от 1 дня
#1448
Иллюстрации и Рисунки
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от $50
от 2 дней
#2874
Логотипы и Знаки
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от $15
от 1 дня
#3325
Баннеры
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от $25
от 2 дней
#3503
Обработка фотографий
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от $10
от 1 дня
#4051
Дизайн сайтов
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от $70
от 2 дней
#5278