Дизайн сайтов, логотипов, фирм. стилей, html-верстка

Всегда работаю на результат, рабочий день не нормированный от 8 часов в сутки, выходных, как таковых, нет.

Работаю в:

Adobe Photoshop - 3,5 года

Adobe Illustrator - 3 года

Dreamveawer - 1 год (могу и в блокноте верстать ручками).

Adobe Flash - 2 мес.

О цене и сроках по договоренности (много не требую), реально оцениваю работу.

Обращайтесь!