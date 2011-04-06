*(head)*
Что я знаю?
- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- PHP;
- AJAX.
Чем я пользуюсь?
- Adobe Dreamweaver CS5;
- Adobe Photoshop CS5;
- Adobe Illustrator CS5.
Что я могу предложить?
- кроссбраузерный, валидно-семантический код;
- блочную или табличную вёрстку;
- качество и работоспособность скриптов;
- уникальный, неповторимый дизайн.
+Бонус:
- максимальное понимание роботадателя;
- максимально возможную скорость работы.
/*(head)*
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