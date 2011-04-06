InDiGodp

Сергей Приходько InDiGodp

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

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Что я знаю?

- HTML;

- CSS;

- JavaScript;

- PHP;

- AJAX.

Чем я пользуюсь?

- Adobe Dreamweaver CS5;

- Adobe Photoshop CS5;

- Adobe Illustrator CS5.

Что я могу предложить?

- кроссбраузерный, валидно-семантический код;

- блочную или табличную вёрстку;

- качество и работоспособность скриптов;

- уникальный, неповторимый дизайн.

+Бонус:

- максимальное понимание роботадателя;

- максимально возможную скорость работы.

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