Я сделаю ваш бизнес по настоящему прибыльным!
Разработка профессиональных интернет-решений под ключ.
Основная специализация - разработка продающих и современных интернет-магазинов. Никаких шаблонов, все строго индивидуально!
Этапы разработки сайта
- Изучаю вашу компанию
- Анализирую конкурентов
- Анализирую целевую аудиторию
- Разрабатываю прототип
- Разрабатываю дизайн
- Верстаю и программирую
- Тестирую на ошибки
А так-же профессиональная верстка макетов в html / css / js
Скорость по google page speed ОТ 95 как мобильная, так и ПК версия.
Валидность кода - без единой ошибки по w3c, идеальный код.
Интеграция вашего проекта (будь то сайт на CMS или-же полностью самописный проект) с CRM системами (AmoCRM / Retail / 1C), с любыми курьерскими службами и платежными сервисами.
Разработка от дизайн-макета до верстки и программирования, интегрирования - все сам. НЕ СТУДИЯ, НЕ ПОСРЕДНИК. Отличные познания современного SEO
Обращайтесь, и я сделаю ваш проект в лучшем виде, будем сотрудничать :)
- Skype: live:inturbodev
- Telegram: @inturboru
- Whatsapp: по запросу
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