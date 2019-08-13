InTurbo

Сергей InTurbo

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я сделаю ваш бизнес по настоящему прибыльным!

Разработка профессиональных интернет-решений под ключ.

Основная специализация - разработка продающих и современных интернет-магазинов. Никаких шаблонов, все строго индивидуально!

Этапы разработки сайта

  • Изучаю вашу компанию
  • Анализирую конкурентов
  • Анализирую целевую аудиторию
  • Разрабатываю прототип
  • Разрабатываю дизайн
  • Верстаю и программирую
  • Тестирую на ошибки
На выходе вы получаете идеально качественный проект, готовый к запуску!

А так-же профессиональная верстка макетов в html / css / js

Скорость по google page speed ОТ 95 как мобильная, так и ПК версия.

Валидность кода - без единой ошибки по w3c, идеальный код.

Интеграция вашего проекта (будь то сайт на CMS или-же полностью самописный проект) с CRM системами (AmoCRM / Retail / 1C), с любыми курьерскими службами и платежными сервисами.

Разработка от дизайн-макета до верстки и программирования, интегрирования - все сам. НЕ СТУДИЯ, НЕ ПОСРЕДНИК. Отличные познания современного SEO

Обращайтесь, и я сделаю ваш проект в лучшем виде, будем сотрудничать :)

  • Skype: live:inturbodev
  • Telegram: @inturboru
  • Whatsapp: по запросу