Я сделаю ваш бизнес по настоящему прибыльным!

Разработка профессиональных интернет-решений под ключ.

Основная специализация - разработка продающих и современных интернет-магазинов. Никаких шаблонов, все строго индивидуально!

Этапы разработки сайта

Изучаю вашу компанию

Анализирую конкурентов

Анализирую целевую аудиторию

Разрабатываю прототип

Разрабатываю дизайн

Верстаю и программирую

Тестирую на ошибки

На выходе вы получаете идеально качественный проект, готовый к запуску!

А так-же профессиональная верстка макетов в html / css / js

Скорость по google page speed ОТ 95 как мобильная, так и ПК версия.

Валидность кода - без единой ошибки по w3c, идеальный код.

Интеграция вашего проекта (будь то сайт на CMS или-же полностью самописный проект) с CRM системами (AmoCRM / Retail / 1C), с любыми курьерскими службами и платежными сервисами.

Разработка от дизайн-макета до верстки и программирования, интегрирования - все сам. НЕ СТУДИЯ, НЕ ПОСРЕДНИК. Отличные познания современного SEO

Обращайтесь, и я сделаю ваш проект в лучшем виде, будем сотрудничать :)