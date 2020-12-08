Я создаю видео на заказ для соцсетей, для бизнеса и для души.
Поэтому с удовольствием помогу Вам:
- сделать рекламные или продающие видеоролики;
- составить видео презентации Ваших товаров;
- преподнести Ваши услуги в виде ролика;
- придумать видео заставку или логотип;
- оформить в видео альбом памятные события Вашей жизни- свадьба, день рождения, путешествие,корпоратив и т.д.;
- создать оригинальное видео поздравление;
- сделать видео любого формата для Инстаграм;
- создать видео афишу предстоящего события;
- оформить видео визитку.
К поставленным мне заданиям отношусь ответственно, внимательно и максимально доброжелательно :).
Стараюсь воплотить все Ваши задумки и сделать больше, чем Вы ожидали:)
Для этого необходимо подробно описать Ваше задание и прислать мне фото- и видео-файлы для создания заказа.
Гарантирую высокое качество и выполнение в поставленный срок.
До встречи!