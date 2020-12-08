Видео для соцсетей, для бизнеса и для души

Я создаю видео на заказ для соцсетей, для бизнеса и для души.

Поэтому с удовольствием помогу Вам:

- сделать рекламные или продающие видеоролики;

- составить видео презентации Ваших товаров;

- преподнести Ваши услуги в виде ролика;

- придумать видео заставку или логотип;

- оформить в видео альбом памятные события Вашей жизни- свадьба, день рождения, путешествие,корпоратив и т.д.;

- создать оригинальное видео поздравление;

- сделать видео любого формата для Инстаграм;

- создать видео афишу предстоящего события;

- оформить видео визитку.

К поставленным мне заданиям отношусь ответственно, внимательно и максимально доброжелательно :).

Стараюсь воплотить все Ваши задумки и сделать больше, чем Вы ожидали:)

Для этого необходимо подробно описать Ваше задание и прислать мне фото- и видео-файлы для создания заказа.

Гарантирую высокое качество и выполнение в поставленный срок.

До встречи!