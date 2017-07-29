Добро пожаловать в мой сказочный мир

Здравствуйте, добро пожаловать на мою персональную страницу!

Меня зовут Регина, художник таролог, иллюстратор.

Занимаюсь разработкой авторских колод, работаю индивидуально с каждым клиентом, создавая уникальную колоду. В чём её уникальность? Это секрет.) Но я обязательно раскрою его во время сотрудничества.)

Иллюстрирую книги, сказки, рассказы и музыкальные композиции. Особую страсть испытываю к мистической тематике.

Буду рада сотрудничать с вами!

Люблю оригинальные заказы, но и к простым задачам отношусь творчески, учитываю все пожелания заказчика.

Обратная связь: [email protected]