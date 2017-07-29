Добро пожаловать в мой сказочный мир
Здравствуйте, добро пожаловать на мою персональную страницу!
Меня зовут Регина, художник таролог, иллюстратор.
Занимаюсь разработкой авторских колод, работаю индивидуально с каждым клиентом, создавая уникальную колоду. В чём её уникальность? Это секрет.) Но я обязательно раскрою его во время сотрудничества.)
Иллюстрирую книги, сказки, рассказы и музыкальные композиции. Особую страсть испытываю к мистической тематике.
Буду рада сотрудничать с вами!
Люблю оригинальные заказы, но и к простым задачам отношусь творчески, учитываю все пожелания заказчика.
Обратная связь: [email protected]
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