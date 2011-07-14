Рерайтинг, копирайтинг, рекламные тексты, информационные статьи

Сколько процентов посетителей Вашего сайта станет клиентами? Зависит от того, понравится ли им описание Вашего предложения.

Заинтересовать посетителя, вызвать у него желание купить именно Вашу продукцию или услугу - такой я себе представляю задачу рекламного текста. А моя задача - написать текст, который справится с этим. Доверьте копирайт мне, и получите текст, который будет работать.

Информационная статья - от неё зависит, останется ли человек на Вашем сайте, или пойдёт дальше. Не теряйте посетителей - доверьте мне написание информационной статьи. Поставьте цель - и мы достигнем этой цели.

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Давайте сделаем Интернет интересней вместе. Пишите - договоримся:)