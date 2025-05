Indianka90

Быстро и качественно выполню:

-Перевод текстов различных тематик с/на английский язык;

-Создание контента с высоким уровнем уникальности (рерайтинг, копирайтинг), 3 года опыта работы под заказ и на текстовых биржах;

-Редактирование текстового материала, исправление стилистики, грамматики и прочих косячков.

С моим резюме можно ознакомиться ниже.

Working Experience:

08.2010-02.2011

Spirax Sarco Engineering LLC, Saint-Petersburg, Russia.

Position : Accountant assistant (part time),translator

Duties : -archieving

- circulation of documents controlling

-translating quarterly accounting reports, internal provisions, correspondence

09. 2012-03.2013

Tumlare Russia, Saint-Petersburg, Russia (tourism services)

Position: Junior creditor controller

Duties: - communication with the suppliers by phone/mail ( in English and Italian)

-account payable controlling

-statistics analysis

-translating invoices, payment orders etc.

07.2013-to present

Electron PLC, Saint-Petersburg, Russia (optoelectronics, civil-military production)

Position : economist

Duties :

- budgeting

-business project financial support

-contractual obligations controlling

-translating (eng-rus) invoices, scientific publications, etc.

Education :

2007-2011

The State University Of Economics And Finance

The Department of International Currency, Financial and Credit Relations

Bachelor;

2011-2013

The State University Of Economics And Finance:

The Department of Financial and Credit Relations.

Student (master);

Additional Education :

2010, July

refresher English courses

Great Britain, Brighton.

2012,July

Intensive courses in French

France,Nice

2013, November

Foreign internship “French-Russian economic relations”

Additional information :

· Languageskills:

-English(advanced)

-French(basic)

-Italian( elementary)

· Computer skills:WordFast5.0., Déjà vu X2, InfoRapid Search & Replace, MS-Office, Adobe

Photoshop, CoralDraw, AdobeReader, etc.