Работаю в сфере информационных технологий более 5 лет. Являюсь профессионалом в области системного администрирования и настройки серверов, ПК и ЛВС. Последний год занимаюсь созданием сайтов. С удовольствием возьмусь за разработку небольших сайтов с нуля, а также доработку и поддержку существующих проектов, преимущественно на движке Wordpress.

Вхожу в состав команды веб-разработчиков, от которых активно перенимаю опыт. Поэтому готов браться за нестандартные задачи и гарантировать качественный результат.

Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.