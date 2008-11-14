Indimion_s

Ненартович Сергей Викторович

Цель Дополнительный заработок

Опыт 2003-2004 ССУ-464 Ялта

Монтажник (4 разряд)

 Монтаж электрооборудования

 Прокладка проводов и кабелей

2004-2005 ТРК ”Визит” Феодосия

Монтажник; проектировщик компьютерных сетей

Знание архитектуры локальных сетей‚ основных сетевых протоколов‚ настройка и мониторинг оборудования‚ практические навыки и базовые теоретические знания построения и эксплуатации СКС на основе ВОЛС (в пределах 3-4 микрорайонов). ПК - профессиональный пользователь.

Опыт управления отделом монтажников (8 человек)‚ участие в принятии развивающих решений компании‚ тех. обеспечение офиса‚ обновление парка техники‚ инструментов‚ оборудования.

2005-2006 магазин ”Торнадо” Феодосия

Продавец-консультант

Заказ аудио и видео продукции, реализация.

2006-2007 ЗАО “Охрано-Комплекс-Крым” Симферополь

Специалист Ремонтно-эксплуатационной службы

 Ремонт принтеров, копиров, компьютеров

 Обслуживание и настройка программного обеспечения для видеонаблюдения и контроля доступа.(LDVR,VideoNet ,Geovision,StopNET)

2007 ООО”ПТК”ВЛ-Комплект” Симферополь

Начальник тех.отдела

 Направление ВОЛС, расчет схем виброзащиты, расчет прокладки ВОЛС на линиях 0,4-330 кВ , исследование усталостных явлений, обследование воздушных линий на их подверженность вибрации, определение срока службы проводов ВЛ и оптических кабелей, тех. обеспечение офиса.

 Расчет и подбор технологического монтажного оборудования для производства работ по прокладке (подвеске) по ВЛ любого класса напряжения методом "под тяжением" волоконно-оптических кабелей - как встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ), так и самонесущих неметаллических (ОКСН).

 Консультации по выбору марки и видов крепления ВОЛС.

Образование

Феодосийский политехнический техникум

Симферопольский Университет Экономики и Управления

Интересы web- дизайн, кино, музыка, проектирование, программирование