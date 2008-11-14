Indimion_s

Сергей Ненартович Indimion_sIndimion_s
Ненартович Сергей Викторович
Цель Дополнительный заработок
Опыт 2003-2004 ССУ-464 Ялта
Монтажник (4 разряд)
Монтаж электрооборудования
Прокладка проводов и кабелей
2004-2005 ТРК ”Визит” Феодосия
Монтажник; проектировщик компьютерных сетей
Знание архитектуры локальных сетей‚ основных сетевых протоколов‚ настройка и мониторинг оборудования‚ практические навыки и базовые теоретические знания построения и эксплуатации СКС на основе ВОЛС (в пределах 3-4 микрорайонов). ПК - профессиональный пользователь.
Опыт управления отделом монтажников (8 человек)‚ участие в принятии развивающих решений компании‚ тех. обеспечение офиса‚ обновление парка техники‚ инструментов‚ оборудования.
2005-2006 магазин ”Торнадо” Феодосия
Продавец-консультант
Заказ аудио и видео продукции, реализация.
2006-2007 ЗАО “Охрано-Комплекс-Крым” Симферополь
Специалист Ремонтно-эксплуатационной службы
Ремонт принтеров, копиров, компьютеров
Обслуживание и настройка программного обеспечения для видеонаблюдения и контроля доступа.(LDVR,VideoNet ,Geovision,StopNET)
2007 ООО”ПТК”ВЛ-Комплект” Симферополь
Начальник тех.отдела
Направление ВОЛС, расчет схем виброзащиты, расчет прокладки ВОЛС на линиях 0,4-330 кВ , исследование усталостных явлений, обследование воздушных линий на их подверженность вибрации, определение срока службы проводов ВЛ и оптических кабелей, тех. обеспечение офиса.
Расчет и подбор технологического монтажного оборудования для производства работ по прокладке (подвеске) по ВЛ любого класса напряжения методом "под тяжением" волоконно-оптических кабелей - как встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ), так и самонесущих неметаллических (ОКСН).
Консультации по выбору марки и видов крепления ВОЛС.
Образование
Феодосийский политехнический техникум
Симферопольский Университет Экономики и Управления
Интересы web- дизайн, кино, музыка, проектирование, программирование