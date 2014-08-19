Специализация: художник-аниматор, видеомонтажер, сторибордист, дизайн и разработка персонажей.

Владение программами: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Flash, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Anime Studio Pro, SAI.

Хорошее умение рисовать от руки, умение рисовать быстрые наброски. Есть графический планшет.

Анимационное портфолио:

http://youtu.be/zBK4SC6_NXo

Примеры художественных работ:

http://al32ander.deviantart.com/gallery/

Опыт работы:

2009-2011гг - фриланс. иллюстрации и дизайн персонажей.

2011г - настоящее время - аниматор на студии ToonDrive. Работаю над анимацией и монтажом для рекламных роликов, музыкальных видеоклипов и оригинальных анимационных проектов.

Личные качества:

Знаю что такое дедлайн.

Собран и коммуникабелен, неконфликтен, хорошо работаю в команде, отличное умение к быстрому обучению и запоминанию новой информации, стремлюсь к постоянному развитию навыков и повышению квалификации, усидчивый.