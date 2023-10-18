Требуется разработка мобильных приложений для car sharing service на платформах Android и iOS. Проект включает поддержку трех языковых версий интерфейса. Серверная часть и API готовы, дизайн в процессе. Предпочтительное начало разработки - с ноября. Бюджет обсуждается.
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- Мобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка мобильных приложений для car sharing service на Android и iOS с нуля. Серверная часть и API готовы, дизайн в процессе. Приложение должно поддерживать три языковые версии интерфейса. Ожидается начало разработки в ноябре. Бюджет обсуждаем.Мобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад
Ищем разработчиков мобильных приложений для создания приложения car sharing service на Android и iOS с нуля. Серверная часть и API готовы, дизайн в процессе. Требуется поддержка и реализация трех языковых версий интерфейса. Начало разработки ориентировочно в ноябре.Мобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад