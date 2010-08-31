Кандидат филологических наук

Мой профессиональный опыт – более 10 лет работы в высшей школе, связанный с преподаванием французского языка и переводческой деятельностью. За время своей работы я постоянно повышаю профессиональный уровень, участвуя в заграничных стажировках. Мной также была написана и успешно защищена кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Мною также получено дополнительное образование по курсу «Преподаватель русского языка как иностранного», что дает мне возможность работать не только с русскими студентами, но и профессионально обучать иностранцев русскому языку. Я также прошла практическую стажировку по преподаванию русского языка во Франции (г. Лилль, 2006-2007гг.) – работала в коллеже и лицее ассистентом преподавателя русского языка от Посольства Франции в России.

В вузе я преподаю следующие дисциплины: практический курс первого иностранного языка (французский язык) – 1, 2, 3 и 4 курсы; теоретическая фонетика (лекционный курс на французском языке) – 3 курс; страноведение (лекционный курс на французском языке) – 4 курс; практический курс второго иностранного языка (французский язык) – 3, 4 курс студенты английского отделения; латинский язык и античная культура – 1 курс.

Ежегодно я участвую в региональных и международных научных конференциях, где выступаю с докладами по результатам моих научных интересов – лингвистика и коммуникативное поведение. За время работы у меня опубликовано более 30 статей в научных сборниках. Мной также выпущено учебно-методическое пособие по курсу «Латинский язык и античная культура» для студентов 1 курса, учебно-методическое пособие по курсу «Страноведение» для студентов 4 курса и методическая разработка по курсу «Интерпретация текста» для студентов 4 курса.

Ко всему вышесказанному хочу добавить, что я опытный пользователь ПК, ответственная, исполнительная, целеустремленная, без вредных привычек.