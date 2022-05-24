InfRedaktor

Владимир Антошкин InfRedaktorInfRedaktor
38 летРоссия/Кумертау
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор
Озвучиваю самые разные тексты (новости, дубляж, ютуб, реклама, объявления, автоответчики, книги и прочее).
За плечами высшее образование и более 10 лет работы с рекламными и новостными текстами.
Гибкая ценовая политика.
Рекламный ролик 300 руб.
Средний ценник 50 руб./мин.
Работаем в паре с девушкой-диктором (универсальный голос).
Демо
https://drive.google.com/file/d/1ScxD-mDtuKgdPqxNu7DipwGcCG36hcVm/view?usp=sharing
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