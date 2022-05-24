InfRedaktor

Диктор

Озвучиваю самые разные тексты (новости, дубляж, ютуб, реклама, объявления, автоответчики, книги и прочее).

За плечами высшее образование и более 10 лет работы с рекламными и новостными текстами.

Гибкая ценовая политика.

Рекламный ролик 300 руб.

Средний ценник 50 руб./мин.

Работаем в паре с девушкой-диктором (универсальный голос).

Демо

https://drive.google.com/file/d/1ScxD-mDtuKgdPqxNu7DipwGcCG36hcVm/view?usp=sharing