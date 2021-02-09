Infinitum Media

Мы - медиабаинговое агентство Infinitum Media.Мы занимаемся закупкой и продажей рекламы клиентам уже более трех лет, имеем стабильно растущие результаты из популярных и не очень источников трафика: начиная социальными сетями и заканчивая рассылками пуш-уведомлений. Если ты амбициозен, молод, хочешь развиваться в сфере интернет-маркетинга, за коим непременно простирается будущее нашего IT-поколения - то мы будем рады видеть тебя в нашей команде таких же молодых и перспективных ребят!