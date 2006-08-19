InfoMaster

Квалификация
» веб-дизайн
» веб-программирование
» дизайн пользовательских интерфейсов
» корпоративный стиль
» логотипы
» дизайн печатной продукции
» дизайн промышленной графики
» Языки программирования:
• HTML • CSS • PHP • SQL • Action Script
» П.О.:
• Macromedia Flash MX • Adobe Photoshop • Image Ready • Illustrator • Corel Draw • Light Wave 3D
» Образование:
• 1997-2001 - ВХУ (Владикавказское художественное училище) - факультет живописи и рисунка
• 2001-2003 - СКУД (Ставропольское краевое училище дизайна) - дизайн промышленной графики и рекламы
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