InfoMaster

Сергей Цуциев InfoMaster

 
41 годРоссия/Пятигорск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Квалификация

» веб-дизайн

» веб-программирование

» дизайн пользовательских интерфейсов

» корпоративный стиль

» логотипы

» дизайн печатной продукции

» дизайн промышленной графики

» Языки программирования:

• HTML • CSS • PHP • SQL • Action Script

» П.О.:

• Macromedia Flash MX • Adobe Photoshop • Image Ready • Illustrator • Corel Draw • Light Wave 3D

» Образование:

• 1997-2001 - ВХУ (Владикавказское художественное училище) - факультет живописи и рисунка

• 2001-2003 - СКУД (Ставропольское краевое училище дизайна) - дизайн промышленной графики и рекламы

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