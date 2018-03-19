InfoSeeking

Поиск информации на заданные темы

Сэкономьте своё время, получая только нужные сведения.

В ответ на вопрос: "что больше всего огорчает вас при работе с Интернет" 75% опрошенных написали: "то,что я не могу найти нужную информацию"

Если вы ищете какую-то информацию, вы можете не сомневаться в том,что где-то она есть: если какая-то тема интересна вам, вероятно, она интересна и кому-то ещё в мире. Но если это какая-то не очень распространенная информация,найти ее будет непросто. Нужная информация прячется среди миллионов источников,как иголка в вагоне сена. Кому не знакома ситуация, когда при поиске чего-либо в Интернет поисковая машина вываливает на вас тысячи ссылок, большая часть которыхне имеет никакого отношения к тому, что вы искали?

Как-то одного удачливого бизнесмена спросили: "А что вы будете делать, если ваша фирма вдруг разорится, и вы останетесь совершенно без денег? " Бизнесмен ответил: "Я займусь оказанием услуг и консультаций. Накоплю денег – и снова открою свое дело". Итак, информационные услуги. Вроде, нематериальные, но ценятся очень и очень высоко. Это неудивительно: люди давно поняли, что информация– тоже товар. И товар этот всегда будет пользоваться спросом. «Кто владеет информацией, тот владеет миром», как говорится. Кто-то метко назвал двадцать первый век веком информации.

И действительно, с каждым днём доступной информации всё больше, но тем сложнее найти,

собрать и систематизировать все нужные сведения по тому или иному вопросу.

Информация – это ключ к успеху. Независимо от того, даете ли вы ее или

получаете, продаете или покупаете ее, правильная информация может сделать вас

миллионером… Как в денежном выражении, так и в умственном.

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